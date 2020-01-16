探射燈：電子煙禁之不絕　黑市交易熾熱

有出售電子煙的店舖，向客人提供購買煙彈的方法。

煙草產品五花八門，近年興起的電子煙及加熱煙專攻年輕人市場，惟現時售賣含尼古丁及煙草的加熱煙煙彈均屬違法，市面不少出售加熱煙機及電子煙的商戶不敢以身試法，卻提供另類途徑予客人購買。有立法會議員直指電子煙產品變得黑市化，影響政府稅收入。

旺角有不少出售電子煙專門店，店內有售電子煙機、煙油及加熱煙機等產品，惟沒有煙彈出售，店員表示海關嚴打，只能夠向顧客提供購買煙彈的方法，包括銷售煙彈的聯絡人及電話，價錢為400多港元1條（10包），又着顧客可在網上社交平台選購，在有關平台亦不難發現專售加熱煙彈，部分更打着味道齊全及可送貨的旗號，而產品絕大部分為本港禁售含煙草及尼古丁的煙彈。

立法會議員柯創盛表示，吸煙危害健康，不論傳統香煙或電子煙相關煙草產品，均會對身體構成影響。對於有關商戶提供另類途徑予顧客購買含尼古丁的電子煙產品，如煙彈等，他直指變相令出售煙彈變得地下及黑市化，除影響政府正常稅收外，亦讓市民覺得政府有把關不力，他促政府檢視相關政策。

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