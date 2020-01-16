探射燈：南亞兵臨新春搵快錢　霸排檔賣私煙

臨近農曆新年，私煙集團大出貨，假難民成「私煙黨」新血。一向是深水埗毒瘤的南亞私煙黨，近日轉趨活躍，東網記者直擊該幫團夥，每日提早營業，公然街頭叫賣私煙，估計月入近10萬港元；派煙上樓的外賣私煙黨同樣猖獗，更直言臨近新年，生意應接不暇。有關注團體踢爆近日私煙集團不斷向南亞人招攬新血，擔心他們為搵快錢，誤墮不法陷阱；立法會議員則促請當局加強執法。

「埋嚟睇吓。」深水埗北河街街市的南亞私煙黨以往入夜後才出現，惟近日提早至下午4時「開工」，一行4、5名南亞人，有人負責收錢，有人負責做「天文台」，以兩個紅白藍膠袋載貨做生意，每逢有中年男子經過，私煙黨都會以不純正廣東話叫賣。然而，他們的行為卻十分霸道，有本地男子在他們「檔位」前擺地攤賣二手光碟，卻遭到驅趕。

膠袋內有不同牌子的香煙，每包售價35港元，較市價平近40%，從煙盒上文字看應來自越南。東網記者觀察1小時內，平均約有10多名煙民光顧，收入約有500港元，生意營業至晚上近10時，估計每月可穩袋9萬港元。雖然不時有警員及食環署人員巡經，但在不聞不問下，私煙黨仍繼續做生意。

派煙上樓的私煙黨同樣大行其道。近日將軍澳區不少屋苑都收到私煙傳單，更標明今日落單，明日收貨，並吹噓貨量充足及可以準時送貨。宣傳單張內羅列多種香煙牌子及價錢，每條香煙售價約為正價的3分之2。惟東網記者日前聯絡賣家，商議好時間後，翌日卻來電指「冇貨賣」，並指因臨近新年，訂單太多，及後記者追問多次，發現對方並非同一人，相信是集團輪流當值落單。

西頁區議員方國珊直指私煙集團無孔不入，並會留意有否在區內進一步蔓延，她擔心若容易購得私煙，最受影響是未成年人士，促海關打擊外，屋苑管理公司亦要加強巡邏及留意出入大廈人士。

立法會議員柯創盛認為事件只是冰山一角。而深水埗的南亞私煙黨有可能是假難民，在光天化日下，大膽從事違法活動，已是破壞治安，他認為海關需加強執法及宣傳，同時有必要檢視現行法例，研究加強刑罰，才可收阻嚇作用。

海關資料顯示，過去3年，偵破的私煙案件每年均有上升。去年偵破23宗涉及非中國籍人士的的私煙案件，共拘捕28名非中國籍人士，檢獲共180萬枝懷疑私煙。海關發言人指經密集掃蕩下，街頭兜售私煙情況已大幅減少，並將會繼續留意販賣私煙趨勢和手法，加強打擊，保障政府稅收。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！