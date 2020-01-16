Dr.東：肥胖中年女性增腦退化風險　每日宜運動半小時

肥胖已成全球性健康大議題，英國一項研究指出，女性若肥胖會增加腦退化風險，在年過50歲、體重指標高於30的相關人士中，約20%人會出現失智症(又稱認知障礙症)。專家認為，不論男女若能擁有良好的運動和生活習慣，控制體重維持在標準的範圍內，便有助預防記憶小偷來襲!

世界衞生組織(WHO)2017年公布的資料顯示，全世界有6億人口屬於肥胖狀態，肥胖可導致多種疾病，例如糖尿病、心血管疾病、中風與某些癌症等。根據世衞定義，若男性腰圍超過90厘米及女性腰圍超過80厘米，便屬中央肥胖。

在英國，腦退化症影響約80萬人，預計2050年有關人數會增至200萬。英國牛津大學一項大型研究追蹤超過110萬名女性患者，經過15年後，當中約2萬人被診斷患有認知障礙症，愈肥胖的女士患上認知障礙症的風險越高，參予研究的專家指出，肥胖會令人體內的血管閉塞，阻止血液向腦細胞供應養份，致出現中風、心血管疾病等。

本港的華裔成年人體重指標介乎23至25，已被視為超重，高於25更可界定為肥胖。衞生署2014至2015年度的人口健康調查發現，年齡介乎15至84歲的人士，約有一半屬超重和肥胖。在15歲或以上的本地人當中，13%人沒有足夠的體能活動量以促進健康。

生活質素不斷上升，減少肥胖已成當務之急，最根本的預防方法是直接減重，即使是短暫、輕度的運動，例如快走、瑜伽、太極拳等，也可能對改善記憶及認知功能有顯著影響，運動除可消耗多餘的能量，有助降低體重外，還能刺激大腦的學習與認知功能。若每天都持續30至45分鐘的運動，加上飲食控制，控制每日攝取的熱量，有助維持理想體重。

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