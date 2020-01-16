網民熱話：的士$100遠程載客？　行家斥「做壞規矩」

社會動盪，的士業亦頻呼生意難做。有的士司機為維持生計，以「賤價」接單，不過就招來行家批評「做壞規矩」，慘遭形容是「乞兒司機」，更將的士的資料上載至社交媒體，揚言要公審。

網民Ka Lun Fan上周五（10日）‎在Facebook群組「的士司機資訊台」上載的照片，相中是手機屏幕顯示的士接單紀綠，當中包括的士車牌號碼及「乞兒司機」四字，旁邊附有一句，「100(元)元朗出葵涌，咁你都做」，另外，底部文字則暗指「乞兒司機」車費過低，影響其他司機的生計，揚言「將啲字order貼上Facebook，幫佢揚名立萬」。

對於$100車費元朗出葵涌，一眾行家網民狠批司機「縱壞客」、「冇底線」，形容「做折本身都係乞丐」，甚至揶揄其行徑是「免費載客」，有人則認為$100是侮辱，「士可殺不可辱，唔做」。但亦有網民同情的士司機，形容「搵食艱難」。

網民有話說：

Kiu Wai Mok：算啦，有人做85開頭，一定有更衰

Sys Sun：收錢嗰吓真係流晒眼淚，好難過到自己嗰關

Ivan Why 100：好等錢使喎

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