癮君子毀櫃員機判入戒毒所　有組織助賠償滙豐

上水滙豐銀行的櫃員機被破壞，涉案的王繪豪(右圖灰衣)認罪。

有毒癮的34歲無業男子王繪豪，去年底因不滿網上眾籌平台「星火同盟」的銀行帳戶被滙豐銀行凍結，到上水廣場以硬物破壞滙豐銀行櫃員機，過程被閉路電視拍下，警方其後拘捕王。王早前於粉嶺裁判法院承認一項刑事毀壞罪，裁判官在提取被告的相關報告後，今(16日)判處王進入戒毒所。

王今早透過律師指願意向滙豐賠償，且獲一個組織支持，已帶現金到庭。滙豐於上次開庭曾指損失約10萬港元，但再計算後指損失約20萬港元。裁判官着辯方與滙豐自行處理賠償問題。

案情指被告於去年12月30日，手持鐵鉗到上水中心商場地下滙豐銀行理財易中心，砸門外的兩廣告燈箱及5塊強化玻璃，被告其後再衝入理財易中心內砸毀1部入票機、2部存款機及4部自動櫃員機，閉路電視拍下過程，被告當時無遮蓋臉部。被告逃離，警方憑閉路電視片段鎖定目標，並在附近搜索，終拘捕被告。

辯方求情指被告自修例風波後無業，其母要領綜援支持兒子的生活，被告稱現希望重新投入社會工作，承諾不再參加示威，會照顧有長期高血壓的六旬母，被告亦自認有長期吸食冰毒，現決心戒毒，希望裁判官勿判他進戒毒所，改判感化。

裁判官判刑時指考慮到被告有毒癮，被捕時身上無違禁品，事件沒人受傷，被告又表示願意賠償，故判處被告入戒毒所。

辯方庭外指，助被告賠償的組織不願透露身份，現時要等滙豐決定是否直接收賠償金或是透過民事索償收款。