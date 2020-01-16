近半數青年公屋申請人屬大學生　7年增20個百分點

樓市高企，青年人上車困難，大學生爭住公屋的比例不斷上升。立法會一項研究指，在配額及計分制下，30歲以下的申請者中，大學生比例年年上升，具備高等教育或以上學歷的申請人由2012年的27%，上升至2018年有多達47%，7年間大增20個百分點。

研究分析指配額及計分制的高學歷年輕申請者比例日增，一方面顯示教育機會較前普及，另一方面卻凸顯青年人難以踏上房屋階梯。然而，根據現行政策，每年編配予配額及計分制申請者的公屋單位數量只佔擬編配單位總數的10%，上限為2200個單位，並會優先編配予45歲以上申請者。

至於負擔能力較高的青年人，或會購置居屋踏上房屋階梯，但居屋單位競爭非常激烈。數據顯示，2017年多達103,994份居屋申請，50,957份申請者為30歲以下人士，佔整體達49%，但該年單身配額只有5%，最終成功購買居屋的人士中，30歲以下人士只有297人，成功率僅0.58%。

市區重建局去年初推出港人首次置業項目「煥然懿居」供收入高於居屋資格上限，但又未能負擔私樓的人士購買。該項目以市值62折發售，提供450個單位，接獲20,886份申請，當中8272份申請人屬30歲以下，但只有155份申請最終成功購買，年輕人購買首置單位的成功率只有1.8%。

公屋聯會總幹事招國偉指大學生申請公屋比例遞增，相信不少屬於在學青年，抱有盡早排隊，人有我有的心態，日後收入超出申請資格才放棄申請，「好多都係買保險、無蝕底申請咗先」。至於青年購買居屋的成功率極低，他建議政府調升「白居二」的單人申請比例，由現時的10%調高至20%，甚至30%，協助青年置業。