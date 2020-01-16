特首答問會：轟特首導致社會撕裂　議員促請辭

特首林鄭月娥今早(16日)到立法會出席答問會，她稱去年下半年香港經歷前所未見的社會動盪，持續多月的風波帶來暴力破壞令人震驚，亦令全球最安全城市之一的香港蒙上陰影，旅遊業和多個行業受重創，料農曆新年後可能出現較大規模的結業和裁員潮，令人憂心，下月公布的財政預算案會推支援措施，政府會檢視施政和管治的不足。

議員陳凱欣批評100億港元的10項紓困措施來得太遲，民生現最急切問題是傳染病，上兩周有逾10人死於流感，證明政府連流感疫情也無力應付。議員鄺俊宇批評特首民望只有十幾分，一手造成現時社會問題，質問特首會否辭職及成立獨立調查委員會。林鄭指《逃犯條例》修訂工作早已停止，保安局正式撤回條例，認為繼續糾纏只會令市民受傷，無法團結走出困局，社會需要實務工作，希望市民珍惜法治。其後鄺俊宇促特首下台，又高呼「賣港賊」。

議員容海恩提到政府在修例風波中的回應惹來極大負評，挑起社會深層次矛盾，民怨爆煲，即使推出多項紓困措施亦無助解決民怨，整個政府無人問責下台，促官員帶頭減薪令市民消消氣。

議員潘兆平指多項民生措施與勞工有關，但恐怕只是開出空頭支票，倡設失業貸款基金。特首指得悉有人失業後未跌落綜援網，再培訓津貼將從每月上限4000港元增加至5800港元，措施料在今年7月1日前生效。

林鄭又指面對經濟衰退和失業率上升，整個社會情況轉壞，願考慮任何措施讓社會再次團結，希望議員給予時間。政府又指非常重視問責精神，但香港面對前所未見的挑戰和風險，認為最能展示承擔是好好處理目前困局，助香港走出困局和重新團結。

議員廖長江關注不少公務員參與非法集結或公開詆毀一國兩制，要求政府加強公眾及公職人員的國家意識。林鄭指經過今次事件，感受到一國兩制在香港能準確貫徹落實、認識《基本法》、建立國家觀念等是非常重要，已要求公務員事務局加強公務員的相關培訓。

議員楊岳橋批評政府縱容警隊，推出紓困措施只是補鑊、買贖罪券；林鄭回應指，不接受有人形容香港處理持續7個月的社會動盪時出現警暴問題，強調若無人犯法，警方不用執法，又指有人刻意抹黑警隊是要削弱警隊執法能力。