60%人不避食反式脂肪　新年油角笑口棗宜少吃

反式脂肪對心臟禍害大，心臟專科學院發表最新調查，發現近70%受訪港人在過去7日曾進食含反式脂肪食物，近60%人更指不會避免進食反式脂肪，認為「食少少無所謂」。有心臟專科醫生指出，反式脂肪積少成多下對心臟影響大，顯著增加患冠心病或腦中風等風險。農曆新年將至，大部分賀年食品如油角、笑口棗及蛋卷等都是高危食物，營養師呼籲少吃為妙。

心臟專科學院於去年7至8月訪問了608名港人有關攝取反式脂肪的情況，發現36%受訪者不知反式脂肪為何物；69%過去7日曾進食含反式脂肪食物。有42%港人沒有閱讀營養標籤習慣；高達71%受訪者不知道反式脂肪含量即使標示為「0」，仍可能含有反式脂肪。

心臟專科學院院士郭妙芳表示，反式脂肪大多於食品加工過程中形成，過量攝取會增加壞膽固醇，有研究發現攝取反式脂肪會增加患心血管疾病風險達21%，死亡風險亦增28%；研究更發現每增加2%從反式脂肪攝取的能量，冠心病風險便上升23%。她指香港的營養標籤制度容許每100克含少於0.3克反式脂肪的食品在標籤上標示含量為「0」，令人不以為意，而餅乾、蛋糕或麵包雖只含少於1克反式脂肪，但積少成多下會超標。

目前世界衞生組織建議每日攝取量不超過2.2克反式脂肪，但不少賀年食品的反式脂肪含量高，註冊營養師林思為表示，常見的油角、笑口棗、曲奇餅、蝴蝶酥、蛋卷及酥條等，每100克就含0.2至3.3克的反式脂肪，進食少量已超標。她鼓勵市民多挑選天然食物作為賀年食品，例如在全盒擺放無鹽果仁或瓜子、乾果、脫水生果片或紫菜。送禮可選擇茶葉、海味、非油炸麵食、乾果或無鹽果仁。

心臟專科學院義務秘書梁達智表示，全球愈來愈多國家響應世衞建議實施強制禁用或限制人工反式脂肪，他呼籲港府及業界倣效國際做法，並加強監管。心臟專科學院將舉辦世界心臟日的「健心跑」嘉年華活動，教育市民有關心臟健康資訊，有興趣市民可致電： 2899 2035 查詢。