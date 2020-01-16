外判工零防護清催淚彈殘留　團體促政府支援

警方自去年6月以來施放了逾1.6萬枚催淚彈，有調查發現康樂及文化事務署和食物環境衞生署的外判承辦商，並沒有為清潔工提供清理催淚煙殘留物的防護裝備、指引、安全培訓及交代撤離安排。食環署發出的指引形同虛設，實際執行上出現落差，在缺乏懲罰性及監管不力下，部分承辧商敷衍塞責，建議當局定期巡查及突擊抽檢承辦商。

香港天主教勞工事務委員會於去年11月走訪27個垃圾站、街道、公園及戶外康樂場地，訪問了88名外判清潔工，有逾60%、共54人在催淚煙影響範圍工作，當中近65%人工作期間感到不適。然而只有約10%受訪者表示承辦商有提供手袖、膠水靴、膠圍裙等個人防護裝備，逾85%表示過去3個月承辦商沒有向他們講解清理催淚煙殘留物的指引及提供安全培訓，逾半數受訪者表示承辦商僱主沒有交代撤離安排。

年過六旬的友姐是康文署外判夜班公園清潔工人。過去4個多月以來在彌敦道一帶工作，不時吸入催淚煙，感到喉嚨乾涸，眼睛刺痛，晚上獨自工作感害怕，但公司若無指示就不能提早休息或下班。承辧商只提供一般普通外科口罩， N95口罩、眼罩等欠奉。

勞委會建議政府為所有可能受催淚彈及其殘餘物波及的街道、公園、戶外康樂設施、政府建築物等進行工作安全評估，確保所有可能受影響工人有足夠個人防護裝備，並由政府委派專業人員執行清潔工作；並在緊急情況下容許外判清潔工人及保安員等按情況自行離開而不扣減工資，並定期巡查及突擊檢視承辦商有否如實執行《職業安全及健康條例》。