過渡屋多局限欠公平　研究促勿視作唯一靈丹

政府日前公布調高過渡性房屋的供應目標，由未來三年1萬個增加至1.5萬個單位。社區組織協會研究指，過渡房屋可為基層住戶提供租務保障及基本設施，但仍存多項局限性，例如未能保證續租，及缺乏公平及統一入住機制等，促政府不能依靠發展過渡性房屋為唯一靈丹。

社協去年11至12月分別與8個曾或正居於不適切居所的個人或家庭，進行半結構的深度訪談，當中包括4個現正受惠過渡性房屋計劃及4個從未入住過渡性房屋的居民。研究分析，由於過渡性房屋供應不足及不穩定，營運機構未必能保證住戶完租後可銜接續租另一單位，房屋署公屋配屋的機制不透明，營運者及輪候人士未能掌握配屋時間。

研究又指一般計劃推出後短時間內所有單位會完成配對，營運機構難以預留名額應付有突發房屋需要的基層人士，故被迫遷人士只能靠彩數才能配對單位，由於來源不穩定，營運機構很難預測下一個計劃的推展時段，難支援急切需要者。基本申請條件須為輪候公屋三年或以上，醫療、社交、突發住屋需要的申請人反淪為次要，或令最有需要的基層未能優先獲支援。

社協建議，將輪候公屋年期要求與住屋需要脫勾，申請條件不只集中在輪候公屋年期達三年以上之人士；統一房屋提供標準及租金上限，延長租期，增設平台發放資訊。