未來幾年10%人退休　機電署斥5億元聘500見習技工

機電工程署面臨退休潮，署方斥資5億港元，在「技術員訓練計劃」下招聘500名見習技工學員，數量為歷年最多，入職最高薪金可達1.6萬港元。計劃以「邊做邊學」方式進行，會為學員提供大量培訓，料培訓1名技工約需100萬港元，招聘將於3月13日截止報名。該署早前亦投放5000萬港元興建多個培訓設施，並於去年中落成及啟用。

機電署署長薛永恒表示，該署現有約4000名員工，將有10%人手在未來3至4年因退休而流失，其中以空調系統及消防系統人手最為短缺，故今年增加「技術員訓練計劃」的名額，由以往200、300人增至今年的500人。

他又指培訓完成並在該署就職，最高可晉升至總電子督察，月薪達10.5萬港元，現時正有670名學員接受培訓。薛笑言日常生活必然會有機電問題，入行不怕「冇工開」，呼籲有志年輕人加入。

另外，該署耗資5000萬港元建造多個培訓設施，其中去年中落成的「技能評估中心」有多個不同機電行業的基礎培訓設施，更設有「安全角」，模擬在工作環境下可能會發生的意外，如電線過載、不正當使用接梯及地面跣滑時的情況。

至於「技能發展中心」是參照世界技能大賽設計的場地，培訓人才參加大賽，該署在去年大賽中共獲得2面優異獎牌。而「數碼訓練中心」設有「綜合樓宇管理系統」，可實時監察全港4000多座政府大樓的機電設施，實時調配資源，更因運作得宜節省2%電量。