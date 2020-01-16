武漢肺炎：台疾管署專家確認人傳人　提升警示

因應中國大陸湖北武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，台灣的疾管署派出專家實地調查。疾管署周四（16日）表示，經兩岸專家確認後，武漢肺炎會人傳人，但感染源不明。目前大陸確診41名病人中的13人，沒有前往爆發集體感染的華南海鮮批發市場。疾管署宣布，即日起提升武漢旅遊疫情建議至二級警示。

前往武漢調查的專家，分別是防疫醫師洪敏南及傳染病防治醫療網指揮官莊銀清，他們於周日抵埗，調查4天後於周三（15日）返台。洪敏南表示，確診個案中有兩宗為家庭感染，其中一名男子在華南海鮮批發市場工作，他的妻子從沒到過市場卻同樣確診，證實家庭內傳染可能性。

莊銀清透露，6名重症患者幾乎都有潛在慢性疾病或肥胖，但病情比沙士緩慢，至於潛伏期14天內是否有傳染力仍然未明。目前陸方對於重症患者盡量不插管，利用高流量氧氣，避免插管可能導致氣胸或更多併發症。因應春運在即，陸方已明文禁止曾與患者密切接觸的736人離開武漢。

目前全球包括大陸、香港、澳門、台灣、新加坡、泰國、南韓、日本、越南等地，均有通報出現疑似病例或確診，其中泰國、日本確診病例皆為大陸籍患者，他們聲稱從沒前往華南海鮮批發市場。