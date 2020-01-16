涉串謀獲取DSE機密　補習名師稱給前學生零用錢非報酬

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌以1000港元的報酬，獲取擔任考試及評核局評卷助理的前學生黃子軒披露公開試英文卷的機密資料。2人同被控串謀代理人接受利益罪，其中劉冠華今(16日)在西九龍法院自辯，指因黃替他做網上「打手」等工作，才私下給予黃「零用錢」，與要求披露考評局機密無關。

劉辯稱，評卷助理的職責是公平公正地改卷，他無意圖左右文憑試的公平性，只是求黃寫出評卷心得。他又指，傳媒亦常常報道應屆考生的常犯錯誤，故難以想像公開評卷心得屬違法。劉透露，黃替他做「打手」，即於網上散播有利劉的言論，黃又替他分擔補習社工作，故劉曾數次以現金或銀行轉帳「零用錢」給黃，否認涉案的1000港元報酬與披露評卷心得有關。

控方盤問下，指劉曾WhatsApp錄音向黃要求列點寫出「你改卷的情況」，屬披露考評局機密。劉不同意該說法，指他要求寫出考生常犯錯誤的個人心得，並不是評卷參考，擔任評卷員的老師也可向學生分享評卷心得，故認為自己無違規。控方遂指，劉WhatsApp錄音要求黃寫出心得後，接着便說：「等收錢啦！」意味黃會因披露而獲取報酬。劉不同意，指因黃曾在公務私務上的支援他，故以金錢回報，就算兩句說話相連，也不等於有關聯。