承認行賄以獲聘　馬會分行服務助理准保候刑

一名香港賽馬會(馬會)前分行服務助理申請有關職位時提供2000港元賄款，早前被廉政公署起訴。被告今日(16日)在東區裁判法院承認控罪。

被告顧乾玥(27歲)，馬會前分行服務助理，承認2項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。裁判官香淑嫻將案件押後至下月5日判刑，以待被告的感化及社會服務令報告，並批准其保釋。

案情指，廉署接獲馬會轉介的貪污投訴後展開調查。被告的朋友、在馬會大角咀場外投注處任職分行服務助理的馬志成得悉被告有意申請馬會職位，遂要求被告將1000港元存入其投注戶口，並表示會指導他如何應付馬會求職面試，確保他受聘。

被告於2017年1月24日把1000港元存進馬的投注戶口，惟他其後並沒得到馬會任何面試機會。被告於2018年11月再向馬查詢入職機會，馬於是要求被告將「介紹費」存進其投注戶口，以便為他安排面試。

被告最終經馬的安排，於2018年11月5日參與了面試，並於面試翌日把1000港元存入馬的投注戶口，被告其後在2018年12月獲聘為分行服務助理。

馬志成(27歲)為另一被告，亦因涉案被廉署起訴。他於2019年11月承認3項罪名，即1項公職人員索取利益及2項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》。