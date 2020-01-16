修例風波：鄧炳強批區議員指控失實　淪情緒式發洩

警務處處長鄧炳強今(16日)到中西區區議會回應議員提問，多名議員批評警方在處理反修例示威時行使過分武力。鄧會後表示，出席會議原希望解答議員關心的議題，無奈卻變成議員情緒式發洩，提出一些無根據的指控，包括警員強姦女示威者、將被捕人士移送內地、甚至指警員是由內地公安假扮等。

他又提到，對近期發現鐵通炸彈感到非常擔憂，強調對可能發生的本土恐怖主義不能掉以輕心，會加強情報搜集、巡邏及對市民教育，而目前反恐級別仍然維持中度。至於有指警隊正研究引入電槍，鄧稱警隊不斷檢討武器配備，但原則是要安全、可提升行動效率及替代開真槍，澄清並非提升武力，重申目前仍在研究階段。

針對有報道指監警會首階段報告將提到去年6月12日的衝突中，警方前線指揮官欠缺溝通協調等問題；鄧炳強指警方仍未看過監警會的報告，對未證實的事不回應。至於有被捕人士申請司法覆核，挑戰警方獲手令查閱手機，鄧稱事件已進入司法程序，故不便回應。

另與區議員會議期間，多名議員稱警方在過去近7個多月打市民、打死人及有被捕人士被失蹤等，更直言上述消息並非假新聞，惟鄧炳強回應時表示，希望提出指控的議員拿出證據，並對有關區議員不作澄清反而散播假消息感到遺憾。

對於有議員指出不少市民不認同警隊，問鄧會否辭職，他回應稱，警隊民望跌至新低的原因很多，不少市民被假消息誤導，又認為要道歉的不是警隊而是暴徒。他表示，自己的表現應由社會評價，又相信很多人認同他，而他並非問責官員，所以不能問責下台，並指自己理直氣壯做得好，「只有懼怕我正義的人想我辭職」。