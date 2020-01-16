索出世紙揭父母非親生　中年婦尋親盼團圓

農曆新年與家人團聚，對許多人而言是平常事，但對54歲的廖秀文而言是奢望。廖中學時遺失身份證，要向母親取回出世紙方知父母皆是養父母，惟因顧及養父母感受一直未有積極尋親。直至養父母數年前去世後，有感自己年紀不輕，在朋友鼓勵下，2018年11月透過紅十字會展開尋親之路。她稱自己掌握生母的資料實在太少，但會盡能力去做，又指每逢佳節都感特別孤單，「特別新年個個一家團圓，我感覺就好似無家咁」。

廖秀文引述養母指，生母陳金剛誕下她時已將她交予廖氏夫婦領養，養母稱最初2年生母亦有到養父母的新填地街住所探望她，直至廖2、3歲時，生母已另有家庭未再出現，廖亦與養父母搬至慈雲山生活，最終失散。她指養母稱她是在贊育醫院出生，惟出世紙卻寫是廣東道留產所出世，自己曾向養父母查詢，卻未能知真相。

廖稱感恩自己遇上很好的養父母，但隨養父母相繼離世，有感自己年紀不輕：「中秋、新年得自己一個時，就會諗可否同世上有血緣嘅親人見面呢？」她指若能尋獲生母，不會怪責她，只想問當初為何要拋下她，並了解生父的情況。

香港紅十字會自1951年起提供尋人服務，截至去年11月30日，累積接獲尋親求助個案達31,828宗，每年接獲約220宗求助及530宗電話查詢，服務成功尋親比率約35%。

紅十字會尋人服務聯絡方法：

電話： 2507 7135

電郵：tracing@redcross.org.hk