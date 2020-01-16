修例風波：噴射飛航調低減薪幅度　延至3月生效

反修例衝擊旅遊業，信德中旅船務經營的噴射飛航因訪港旅客大幅萎縮，虧損擴大，近日宣布減薪，工聯會轄下香港海員工會今日(16日)與信德中旅負責人磋商，資方回應工會訴求將減薪幅度降低，月薪1.3萬元以下員工毋須減薪，月薪1.3萬至3萬港元的員工減薪1.7%；月薪3萬以上至7萬港元員工減薪6.7%；月薪7萬以上港元員工減薪8.7%，減薪員工均需放1天無薪假期，減薪方案將延遲至3月1日生效。

噴射飛航董事副總經理康宇嫻向員工發出通告，指本月10日提出基本工資調整方案後，連日來公司透過不同溝通渠道聽取各方意見，在確保公司營運的持續性之同時，亦務求減輕對同事的影響下，重新訂定有關內容。通告承諾，實施減薪方案後，今年內不會有人手及薪酬調整措施。

減薪原方案為，月薪1.3萬至3萬港元的員工減薪8%；月薪3萬以上至7萬港元員工減薪10%，月薪7萬以上港元員工減薪12%，原計劃2月1日生效。海員工會歡迎資方聽取訴求，員工明午(17日)要簽署同意書，現時暫用舊方案文件簽署，在3月1日生效之前會換用新方案文件簽署；工會要求資方不要再有進一步減薪方案。