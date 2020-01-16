政Whats噏：大罵郭榮鏗助拉布　周浩鼎激到噴口水

內務委員會停擺數月，議員周浩鼎今日(16日)喺立法會會議發言，期間話要同市民解釋內會唔可以停止運作，點知周浩鼎愈講愈激動，點名大鬧議員郭榮鏗利用內會主持嘅權力，阻撓選舉正副主席，仲怒斥反對派與產婦為敵，最後激動到噴口水，令事件演變成真正嘅「口水戰」添！

周浩鼎開會嘅時候呼籲市民睇清楚反對派嘅真面目，從詳細解釋內會停擺嘅理由，講到郭榮鏗用盡內會主持嘅力量，非常厚顏咁喺內會開會嘅時候畀全部人發言，實質就係冠冕堂皇去呃人，配合反對派拉布，阻止內會進行，搞到內會唔可以成立法案委員會審議延長產假等草案。周發言期間，愈講愈激動，七情上面不在話下，可能後尾太激氣，連一大滴口水都噴埋出嚟，演變成真正嘅「口水大戰」，現場口沫橫飛，但佢本人就似乎注意唔到喎。

點知周咁猛烈嘅攻勢都阻止唔到郭榮鏗，郭發言期間仲要鬧埋立法會主席梁君彥，話梁飯又冇得食、廁所又冇得去，因為佢嗰班豬一般嘅建制隊友唔夠勤力去開會，仲話只要在任主席李慧琼加開特別會議，就算由夜晚8點開到朝早8點，星期六日開埋會，佢都奉陪到底喎。立法會被稱為「口水會」就大家都知道啦，但希望議員們都注意個人衞生，唔好真係噴口水啦！