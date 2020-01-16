政Whats噏：邵家臻好教唔教　計劃出書講解坐監準備

立法會社會福利界議員邵家臻一向熱愛寫作，過往亦都寫過唔少書，早前喺坐監期間都有寫作，仲輯錄成書添！過往佢都有寫過關於囚權嘅書，嚟緊都可能會再繼續寫同監獄有關嘅書，但就唔係講監獄生活，而係打算講吓坐監前有乜嘢準備？好教唔教，竟然教人坐監！

邵家臻早前因為違法佔領行動案而被判囚8個月，當時佢喺赤柱監獄服刑期間，仲趁有時間寫低心路歷程，其後會將寫好嘅篇幅寄去啲民主派議員嘅辦事處，再轉交畀佢嘅助理整理。佢仲話喺坐監期間都有囚友向佢講吓監獄嘅情況，但去到後期就有啲囚友因為咁而被搜倉。

新書叫乜名？佢話過往嘅著作都鍾意玩吓食字，本身構思新書個名叫「赤柱磨成書」，但感覺坐監歷程比較特別，所以今次就用番最直白嘅書名《坐監記》。佢話本書唔止有自己嘅心路歷程，仲有一啲監獄內嘅小資料、囚友嘅故事，同埋出獄後嘅感受。

過往佢有部分著作都入唔到監獄，估計今次新書都未必入到。至於未來方面，佢就話因為眼見有被捕人士未有坐監準備，所以計劃出書講吓，包括心理準備、物資、規則等等。