政Whats噏：葵青區會討論違泊　周偉雄遲到座駕周街擺

葵青區議會今早(16日)喺葵興政府合署召開第一次特別會議，其中一項議程係討論區內違泊問題。不過，有讀者就發現葵盛東邨選區區議員周偉雄自打嘴巴，喺開會期間將自己架私家車停泊咗喺政府合署附近嘅一段興芳路，而嗰個位置並唔係一個合法泊車嘅地點。

周偉雄接獲東網查詢時就承認自己今日違泊表示唔好意思，仲話下次唔會喇喎。佢仲解釋其實自己都唔想違例泊車嘅，只係早上喺屋邨有要事，自己遲咗大約15分鐘先去到開會，而政府合署附近並無其他合法嘅泊車場所，為咗唔想遲到得更加厲害，所以就將架車泊咗喺葵涌中心對開嗰個唔能夠泊車嘅位置。

被問到有冇畀警方抄牛肉乾？周偉雄就話冇被抄牌，不過亦提到其實自己本身都預咗會畀人抄牌，即使被抄牌都唔會埋怨，但亦提到若果政府合署可以有車位安排畀區議員用就更加理想。不過，佢亦都提到其實葵青區一直面對車位不足嘅問題，加上依家警方執法密度低咗好多，令到區內違法問題嚴重咗好多咁話喎。睇嚟周偉雄想解決區內違泊問題，第一樣要做嘅就係學識唔好違泊！