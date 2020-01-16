借口助客人匯款吞2160萬　內地漢被移交檢察院處理

內地男子涉嫌去年藉幫客人匯款到內地，趁機私吞對方贏取的2160萬港元。司警接手調查後將男子拘捕，有人否認指控，辯稱當時與事主合資賭博，期間事主只贏取300多萬，其餘1000多萬均是自己所贏得。惟司警根據貴賓廳提供資料，證實有人「講大話」，遂以相當巨額信任之濫用罪將其送交檢察院處理。

被捕男子姓黎，41歲，內地居民，報稱商人。案情指，內地男事主於去年6月經朋友介紹認識黎某，知悉他可協助兌碼賭博。同年9月中下旬，合共10多次透過黎某在澳門某娛樂場兌換籌碼帳戶，多次簽出賭博信用額進行賭博，結果合共贏得約2160萬港元。當時黎某向事主承諾日後將款項轉至事主內地銀行帳戶，有人信以為真將上述款項存入黎某指定帳戶，但有人得手後一直借故拖延，事主一直都收不到款項，於上月26日到司警局報警求助。

司警接手後於前日(14日)下午傳召黎某返局問話，期間有人否認犯案，聲稱與事主合資賭博，期間事主只贏取300多萬，但警方根據有關貴賓廳提供資料顯示，有關款項確實被黎某匯走，司警正追查贓款的下落。