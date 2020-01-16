修例風波：待司法覆核裁決　監警會延遲發布首階段報告

監警會表示因有關司法覆核已進入司法程序，故需延遲發布報告。

獨立監察警方處理投訴委員會(監警會)今日(16日)公布，會方經過與法律顧問討論相關法律程序，並考慮司法覆核結果可能帶來的各種影響後，會議一致通過延遲發布去年6月9日起發生大型公眾活動而展開的審視工作階段性報告，待司法覆核作出裁決之後再作決定。

監警會指，去年12月20日，高等法院批准一宗就監警會進行審視工作的權力的司法覆核申請，雙方將提交證據予法庭進行聆訊。會方的法律顧問認為，鑑於司法覆核申請已進入司法程序，除非在法庭聆訊期間，否則會方不宜就該司法覆核發表評論。會方經過與法律顧問討論後，決定待司法覆核作出裁決之後再作決定。

監警會又指，明白及早決定發布階段性報告符合公眾利益，故此將竭力尋求司法覆核聆訊早日獲得裁決，並指監警會專案組一直致力進行審視工作，並擬定在近期向委員會提交首份階段性報告的初稿以供審議。

基於該司法覆核，監警會指不宜按原定計劃發布首份階段性報告，並對此深表遺憾，但將繼續按現行《監警會條例》公平公正地進行審視工作，監察及審核有關大型公眾活動的須匯報投訴個案，並會在法庭判決後盡快決定有關發布報告的安排。