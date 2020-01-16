華裔毒梟涉領導港澳台販毒集團　被揭報住長亨邨

有「亞洲古茲曼」之稱的加拿大華裔毒梟謝志樂行蹤未明，惟較早前被揭發在港開設的一間投資公司，根據公司註冊處資料，他報住青衣一公屋單位。不過，東網記者今日(16日)前往其報住位於長亨邨的單位時，一名女住戶應門並指自己姓黎，並不認識謝志樂。另該公司位於尖沙咀的辦公室，職員則指沒有聽過謝志樂的名字，直言：「唔知佢係邊個！」

警方發言人表示不評論個別個案。針對打擊非法毒品販運以及毒販，警方會採取積極措施，透過情報行動和加強與其他執法機構合作，堵截毒品流入香港，並調查和充公販毒得益。

澳洲聯邦警察(AFP)去年10月展開歷來最大規模、針對亞洲販毒集團的行動，謝志樂涉嫌在多國走私冰毒、海洛英及俗稱K仔的氯胺酮，其集團操控亞太地區每年達700億美元(約5460億港元)的毒品交易。英國傳媒披露該個名為「Operation Kungur」的國際掃毒行動，調查人員來自中國大陸、緬甸、美國、泰國、日本、澳洲，而台灣亦有提供協助。

據報，55歲的謝志樂在大陸廣東省出生，之後曾定居加拿大多倫多，但近年經常穿梭香港、澳門和台灣三地。他涉嫌領導一個代號為「公司」（The Company，暫譯）、由和勝和等來自港澳台多個黑幫組成的龐大販毒集團。

報道指，謝志樂別名為「三哥」，當局暫未公開確認他是「公司」的主腦。謝於1988年由香港移民加拿大，1998年因入口海洛英到美國，在香港被捕及引渡到美國紐約受審；翌年被判囚9年，至2006年獲釋。公司紀錄文件顯示，謝志樂2011年在香港註冊一間投資公司，令警方懷疑他又開始販毒。