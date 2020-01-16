政Whats噏：樂園財赤注資救亡　陳智遠轟掟錢落無底洞

海洋公園近年面對嚴峻嘅財政狀況，預料之後虧損仲會擴大，商務及經濟發展局局長邱騰華日前建議向公園一次過注資高達逾100億港元，支持公園發展同翻新。食物及衞生局前政治助理、依家轉做文化深度遊嘅陳智遠話兩個樂園年年蝕錢，炮轟政府仲要攞納稅人嘅血汗錢掟落無底洞。

陳智遠離開「熱廚房」後，曾喺Facebook(Fb)爆Seed力數高官虛偽，之後亦經常月旦政事，由於依家係旅遊業界嘅一分子，對於政府近期推出紓緩業界嘅措施，亦都毫不留情地批評，仲話靠政府，業界不如自救。

喺政府日前建議注資畀海洋公園後，陳智遠亦喺Fb貼文話公園方面拎咗106億港元，其中30億港元應該係用嚟還債同填財政赤字。佢又話海洋公園同香港迪士尼樂園，明明喺過去10年嘅業績表現已證明，要香港遊客爆煲、樂園爆到企唔到先做到收支平衡，本身營運模式肯定有問題喇，但依家竟然愈蝕愈掟錢落去，究竟係乜嘢邏輯？

佢話係咁問納稅人拎錢，投資落一個風險未明、而且證明唔到未來旅客人數、唔會再賺到錢嘅樂園擴建項目？加上公園起得愈大，經營成本只會愈高，好似管理設施、聘請員工、維修等，好難做到收支平衡，愈擴建咪即係將個財政洞穴逾挖愈深咁話喎。

講到樂園設施，佢話近年亞洲好多城市都搞樂園，香港開始落後就覺得一定要追，起大啲、起多幾個主題區，呢種「策略思維」其實好懶。佢又質疑樂園擴建嗰啲項目有幾新？可能幾年後就玩厭，無人嚟，到時樂園又陷入財赤，又要政府注資，咁嘅情況只會不斷輪迴。

最後，佢仲話作為一個納稅人，佢間公司亦好艱苦經營，又要交利得稅，無理由畀政府咁樣用啲血汗錢喎，仲叫班立法會議員認真諗諗，咁嘅撥款係咪真係應該支持？

老實講，政府要救樂園，但係冇旅客點會有生意，相信班議員都知道條數點計嘅，睇嚟邱騰華都要花多啲力水去游說下班議員嘞！