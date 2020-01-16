機械技工涉製爆炸品被拒保釋　還押監房看管

警方前日(14日)在旺角檢獲懷疑爆炸品，拘捕數人，其後再於粉嶺坪輋河壩村一間村屋拘捕一名男子。該名村屋男子今晚(16日)在粉嶺法院提堂。報稱機械技工的29歲男被告黃偉然，被控一項製造爆炸品罪，他暫時毋須答辯，控方申請將案押後至4月14日，等候警方進一步調查，以及相關的法證化驗。辯方申請保釋遭拒，被告須還押監房看管。

控罪指黃偉然涉於今年1月16日在上水沙頭角路吳屋村附近，製造爆炸品，即俗稱DNT的強力炸藥。

辯方向法庭投訴，指被告的代表律師在下午5時許致電警署查問，對方表示仍未有落案提堂的計劃，但至晚上約7時許就收到記者查問再致電警署，再三追問下對方才表示會將被告帶到法庭提堂。

根據控方向法庭簡介的案情，警方今日下午再到被告位於沙頭角的家中調查，在他家外的農田中一個膠袋內找到涉案烈性炸藥的粉末。而在警誡下，被告承認製造炸藥，並詳細交代原材料來源及製造炸藥的步驟。

但辯方指被告的母親、妻子及工人全被捕，他是在被威嚇她們會被「做死」的情況，才會作出相關招認。而被告在該錄影會面前曾提出要見律師，但不獲理會。

辯方又強調，在被告家中搜出的所謂危險品，其實是普通的通渠水、硫磺及天拿水等。另外，辯方又質疑，警方前晚在被告家中通宵搜查，到今日下午再搜時才有「飛躍性進展」搜到涉案炸藥，而且從相片可見，那個聲稱從田裏挖出來的膠袋，表面全無沾到泥土。