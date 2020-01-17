71億元資助淘汰舊柴油商用車　最快第4季推行

為改善本港空氣質素，政府早前提出淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃，環境局向立會提交的文件透露，已預留71億港元作特惠資助，最快今年第4季推行，預計最後一批車輛將於2027年底淘汰；另撥3.5億港元資助渡輪營辦商添置一艘電動渡輪。

政府建議沿用淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛特惠資助計劃的車輛分類，並提供新車平均應課稅值的31%至37%作特惠資助，同時為裝配汽車附加物的貨車提供平均車身價值15%的額外特惠資助；由於運輸業界反映吊機車車價明顯較高，故建議新增吊機車分類。但要留意，作「一換一」的舊車輛不可參與該資助計劃。

只要車輛是柴油商業車輛、首次登記日期是在指明日期內；在今年1月1日已登記或已申請重新登記的柴油商業車輛，並在此日期或之後曾持有有效車輛牌照；在淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠資助計劃推行期間，由特惠資助計劃下的登記拆車商拆毁；該車輛的登記在被拆毁後已被取消；以及特惠資助的申請人是取消車輛登記時的登記車主，可申請資助。

至於電動渡輪先導試驗計劃，環境局指4家渡輪營辦商均表示有興趣，建議資助每家參與計劃的渡輪營辦商，各建造一艘新電動渡輪及相關充電設施作試驗；又建議全額資助電動渡輪和相關充電設施的資金成本以及試驗期內的營運、保養和維修開支。試驗在2020至2023年度開始，為期約24月。局方預計整個先導計劃總開支約3.5億港元。另亦建議資助40部電動小巴試行1年。