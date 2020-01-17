你要知：大掃除搞到周身傷？　打掃初哥最高危

年近歲晚，人人都會趁機除舊迎新，大掃除是指定動作。不過，很多人全年唔做家務，一做便弄得五勞七傷，腰痠背痛膝頭傷。物理治療師提醒，做家務與做運動一樣，事前要拉筋和按摩，一旦出現輕微疼痛感時，就應即時自救，而非「唔理佢」。

以為大掃除後只是肌肉痠痛咁簡單？有人就因新年前抹窗，手肘突然痛得動彈不得，要立即就醫及打類固醇針，手肘才可正常伸展。註冊物理治療師劉兆安解釋，很多人因動作過大、過勞、長時間郁動造成身體勞損、甚至平日沒有做家務習慣，突然做很多家務，導致身體無法適應而弄傷。「其實好多嘢有預防就冇事，只係一次過做太多、做唔慣、傷咗仲要繼續做，咁就出事！」

萬一不幸做家務時身體各處出現疼痛，就要留意傷患位置狀況。如果是紅腫發熱，便要休息和敷冰；如果只是痛楚輕微，則可以按摩患處，也可以利用暖手包，暖敷患處數個小時。他又提供一個小貼士，「如果摸落患處好㷫，就用冰敷；如果唔㷫又冇紅腫發熱，就用熱敷。」

病向淺中醫，身體的痛處同樣不應以為會自行痊愈而不加理會，要及早按摩紓緩痛楚。按摩方法有很多種，物理治療師劉兆安為準備大掃除的人推薦四種按摩小工具，趕走痠痛。小工具包括有：網球、長遮、滾球造型按摩器及滾輪按摩器。網球可用作令背部的肌肉放鬆，或者用滾輪按摩器鬆一鬆手腕、手肘和膊頭的筋和肌肉。而如果膝頭兩邊感到繃緊的話，則可用滾球造型的按摩器「碌吓佢」。至於肩膀「好緊」，可用長遮手柄較尖的位置，定點按壓上斜方肌疼痛位置，「壓一至兩秒，放鬆，再壓」，不用太多力便可以有助放鬆肩膀肌肉。

做家務時的正確姿勢同樣重要，例如提重物時應量力而為，雙手取重物時，兩邊力量要平衡，如果要單邊提重物的話則要定時換手，太重便應用手推車。抹窗時應多換手，避免同一隻手重複動作。扭毛巾時可換方向扭乾，也可以選用較薄的毛巾，戴上手套的話會容易扭乾又能避免受傷。而在執拾櫃桶或抹地板時，要避免「踎」或跪，應坐在矮櫈上，以免傷膝又傷腰。至於大掃除過後，應避免進行劇烈運動，讓身體休息，否則會更易受傷。

物理治療師建議要避免受傷，除要注意正確姿勢之外，使用適當的工具和時間的分配也很重要。「唔好一次過做晒呀，預早啲做，同分散時間清潔唔同地方，就冇咁易受傷。」