探射燈：裝折衷喉轆代水缸　業主一樣頭痕

不少舊式樓宇因結構或天台業權問題，未能安裝符合法例要求的消防水缸。消防處早前針對舊式商住樓宇推出替代方案，可以折衷式喉轆系統取代傳統系統，或降低水缸容量要求。有關注人士認為替代方案作用不大，業主仍需經過繁複程序聘請顧問及招標承辦商，認為政府不應將改善舊樓消防安全的責任推卸給業主。

消防處與水務署早前合作，容許樓高不超過3層的樓宇裝設折衷式喉轆系統，水源由街喉直接供應，毋須安裝水缸和消防泵。而樓高4至6層，或7層以上，並設有緊急車輛通道的舊式商住樓宇，其消防水缸容量可按該大廈與最近消防局的距離相應作出寬減。容量可由2000公升減至500至1500公升，或9000公升降低至4500公升。

「替代方案其實作用不大，因為最終都係要裝，變相搞着啲小業主。」消防條例苦主大聯盟成員兼深水埗區議員何啟明認為，更新消防條例有其必要性，但亦應考慮實際情況。「一有火警居民梗係即刻走，點會仲研究點用消防裝置救火。」他認為政府有責任研究如何為舊樓改善消防安全，處理涉及業權和結構的問題，而不應將責任推給小業主。

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