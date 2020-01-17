探射燈：資助改善消防設備　三無大廈無份

為鼓勵改善舊樓消防安全，政府2017年動用20億港元推出「消防安全改善工程資助計劃」，去年更建議加碼35億港元，資助舊式商住樓宇業主履行《消防安全（建築物）條例》，合資格業主最高可獲60%工程和顧問費用資助。但有立法會議員指，無業主立案法團、無居民組織及無管理公司的「三無大廈」因大廈公契問題無法受惠資助，難以遵從消防安全指令。

截至去年6月，全港約有5300幢三無大廈。由於缺乏適當管理和維修，不少大廈的公用地方失修，消防安全堪虞，影響住客安全。但其公契中條款無法涵蓋政府轄下一些舊樓維修、消防改善工程等計劃，或需全體業主一致贊同才能參加，並取得政府資助。

「一致通過係從未試過，所以好多三無大廈根本入唔到場。」立法會議員陳恒鑌指出，不少業主因為年紀大，或不在大廈居住，無意承擔管理責任。即使民政事務總署協助舊樓業主籌組法團，成效亦非常有限，令三無大廈的消防安全更見惡劣。他認為長遠對策是參考《建築物條例》修例，讓屋宇署代為進行改善工程，及後再向業主追討，或於大廈重建時扣除相應費用。

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