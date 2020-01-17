探射燈：改善舊樓消防　業主無助徬徨

舊式樓宇火警時有發生，法例規定舊式樓宇須進行消防安全工程以切合現代防火保障，但部分受空間或業權所限，遵辦指令困難重重。有新蒲崗唐樓改善工程「埋尾」之際，才獲告知要「加碼」，居民坐困愁城；土瓜灣有唐樓因水務署技術問題，拖延工程多時，一旦火警隨時「冇水救火」。有地區人士認為，政府對舊樓小業主的支援不足，令維修工程舉步為艱。

新蒲崗一幢50多年樓齡唐樓，互助委員會2012年接獲消防處及屋宇署的消防安全指示，約80戶業主每戶要自掏腰包1萬多港元，委託顧問公司和建築承建商開展工程。惟該大廈互助委員會近日突然收到承建商通知，屋宇署建議於逃生樓梯最高點重置或擴大通風口，工程涉及搭棚，暗示業主需要再籌錢繼續工程。大廈互助委員會委員劉先生指出，大廈有不少長者居住，難以再夾錢裝修，擔心工程一直拖延。

新蒲崗居民聯會總幹事雷啟蓮認為，大部分業委會或法團成員均沒有相關工程知識，只能依靠顧問或工程公司單方面的說法。部分情況更因「洗濕咗個頭」，令工程不得不繼續。她認為政府應考慮增聘聯絡主任或第三方人士跟進舊樓維修問題，支援小業主。

土瓜灣一幢落成50年的住宅大廈，2009年參加「樓宇更新大行動」，於建築物外牆安裝消防喉管、入水掣等，只待接駁街喉水源便告完成。但水務署承辦商3個月前突然通知，稱開鑿地底後始發現水管與電線非常接近，着顧問公司自行聯絡該署尋求解決方法。大廈業主立案法團主席林文雄指，消防處去年底發信指大廈未能於限期前遵從指示，揚言考慮提出檢控，令林非常擔心，惟工程經已3個月仍未有進展。

九龍城區議員楊振宇指，舊樓地下水渠接駁混亂，出現技術性問題情有可原。但該位置屬於公共範圍，不論在技術上還是責任上，都應由水務署解決。

水務署發言人回覆指，涉事土瓜灣大廈2018年獲該署批准消防供水申請，但勘測後發現地下滿布管線，沒有足夠空間進行水管接駁工程。該署遂勘測其他位置，找到空間較充裕的供水接駁點，惟負責的持牌水喉匠仍未申報該工程經已完工，待水管工程完成及經該署視察後，才可供水至相關大廈的消防系統。

屋宇署回覆指，該署2012年已向新蒲崗的大廈業主發出消防安全指示，要求於2條逃生樓梯的5字樓安裝具有不少於半小時耐火時效的固定窗，及於樓梯最高點需重置通風口。顧問公司曾3次提交替代方案，該署現正審視最新方案。

消防處回覆指，截至去年底，該處聯同屋宇署共巡查9300多幢目標樓宇，共發出近20萬張「消防安全指示」，獲遵辦或撤銷的「指示」共有7.4萬多張。

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