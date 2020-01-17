網民熱話：屈客收多$10？　鄉音的哥聞報警淆底

的士司機以「特別路段」為由，向乘客多收$10，結果引起乘客不滿。

搭的士特別路段要徵費？近日網上流傳一段短片，一名的哥聲稱乘客前往的目的地屬「特別路段」，要額外多收$10，結果引起乘客不滿聲稱報警，的哥聞報警後，即時口窒兼淆底，網民大讚乘客精明「做得好好」。

涉事乘客的Vicky Tang前日（14日）於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享有關短片及貼文，女事主在貼文稱，當日與家人於屯門市中心登上的士，期間滿口鄉音的的士司機指女事主前往目的地屬「特別路段」，要求跳錶價外，還是收多$10。

由片段所見，女事主質問的士司機為何桃園圍新路屬「特別路段」，要求對方在鏡頭前重複說一次及前往警署，讓她報警。對方聞言後自知理虧，口窒窒自辯，「冇話一定要」，又稱是與乘客「商量」，「畀又得唔畀又得」，又辯稱「好多司機都係咁」。最終女事主半途落車，片段亦告結束。貼文狠斥司機：「係咪蝦我帶住個细路」。

短片發出後，網民批涉事的哥行為「搞死全行」，「做的士做得你好肉酸」；有人不解片中桃園圍新路究竟有何特別，隨即有人回應，「有街燈的正常小路」，並無特別；也有人對的士司機身份懷疑：「其實佢哋有冇的士司機牌？會唔會大陸人偷偷地揸？反正冇意外冇抄牌就冇人查佢喎！」

網民有話說：

Peter Yau：影衰晒成個的士行業

Andy Kar Ming Chan：一話拍片報警即笠晒水

Wahdee Ch：有咩理由收多人$10，完全匪夷所思

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