日本確診病例就診8日始上報　厚生省加強監控武漢肺炎

日本厚生勞動省周四（16日）宣布，神奈川縣一名曾到訪湖北省武漢的中國籍男子確診感染武漢肺炎，目前已出院。厚生省指，醫療機構在患者就診8日後、即周二（14日）上報個案，目前其家人和醫生沒有出現二次感染，當局擬調查他在日本接觸過甚麼人、感染是否擴大。

該名患者本月3日在武漢時開始發燒，服用退燒藥後退燒，上周一（6日）從武漢回日本並順利通過機場檢疫，同日到神奈川縣的醫療機構就診，報告列名患者「曾去過武漢市」。患者其後一直發燒，他上周五（10日）前往其他診所就醫，之後再轉到其他醫療設施。他周二接受肺部X光檢查時發現病情可能變嚴重，所以上報厚生省。

厚生省認為，上報費時是因《感染症法》規定的上報標準是「嚴重且原因不明的傳染病」。為了今後能盡早把握患者發病，從武漢市返回日本的人若在X光檢查診斷為肺炎，即使不嚴重也要到診所，強化監控。

國立感染症研究所檢查了患者的樣本，第一次檢查未發現病毒基因，但周三（15日）晚進行第二次檢查時，確認他患上武漢肺炎。厚生省正觀察與該患者家人的情況，調查他是否曾與其他人接觸，相信乘坐同一架飛機的人感染風險很低，所以現階段不打算追蹤相關乘客的健康狀態。

由於日本及泰國先後確認出現武漢肺炎病例，南韓疾病管理本部周四表示將加強社區防疫，各地方政府將組建特別小組，啟動春節假期應急防疫工作狀態，下周三（22日）起7個一級行政區將開始進行泛冠狀病毒檢測。