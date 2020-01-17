財會續審公務員加薪　泛民點名轟民政專員疏忽職守

立法會財務委員會今早(17日)繼續討論2019/20年度公務員薪酬調整，有民主派議員提到中西區民政事務專員黃何詠詩昨日(16日)在區議會上，當區議員提出譴責警隊和警務處處長的動議時，與其他政府代表離席，批評黃何詠詩的做法是疏忽職守。

議員陳淑莊今早在會上提到，公務員守則列明要維持政治中立，即使不同意議員的立場亦不能拉隊離場，質疑是否疏忽職守。議員尹兆堅直斥，相關人士的做法是雙重標準，質疑何謂政治中立。

議員郭家麒則提到，公務員事務局局長羅智光曾指公務員有問責，但自去年6月起政府卻沒有人問責，又提到有警方臥底帶頭犯法，質疑政府有何賞罰分明。

議員鄭泳舜表示，有公務員努力持守政治中立，按規則辦事，質疑民主派議員有何證據指控公務員犯罪，亦質疑中西區區議會主席鄭麗琼的做法，批評她和區議員「將區議會個名畫到花哂」。

羅智光回應時指，不認為相關公務員有違反守則，並重申政府不認同中西區區議會的做法和立場，尊重議員的立場和信念，強調公務員的加薪不是根據個別部門和公務員的表現，而是以整體出發，如個別人士對公務員有意見可循既定渠道跟進。他又提到，希望議員不要用有警暴為藉口去針對警察，又指警方有責任維持安全，如無人在公眾活動中犯法，警方不需要執法。