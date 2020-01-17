涉用虛假文書開戶 公司董事遭廉署起訴

廉政公署落案起訴1名涉串謀使用虛假文書的公司董事。

廉署早前接獲星展銀行(香港)有限公司(星展香港)轉介的貪污投訴，昨晚(16日)落案起訴1名公司董事，控告她涉嫌使用1份虛假銷售合同，作為該公司向1間銀行申請開設公司戶口的證明文件。廉署徵詢律政司法律意見後，落案起訴被告1項串謀使用虛假文書罪名，案件今早(17日)在九龍城裁判法院提堂。

被告馬廷花，47歲，任職Pro-way Do International Limited(PDIL)獨資董事，被控1項串謀使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。

案情顯示，被告自2019年1月8日起註冊為PDIL的唯一董事，該公司於2012年9月於香港成立，2019年1月24日被告前往星展香港尖沙咀1間分行為PDIL申請開設公司戶口。

控罪指，被告涉嫌於或約於2019年1月24日，知道或相信一份看來是由PDIL和另一間公司簽訂出售3個「十呎乾貨貨櫃」的銷售合同屬虛假，與1名身份不詳人士串謀使用該合同，意圖誘使另一人接受該合同為真實文件。

廉署經調查發現，被告實際上是1名內地居民，在廣州1間肉店工作。