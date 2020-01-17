水警海關聯合反走私　內河船暗格檢2500萬貨

警方水警小艇分區、水警總區特遣隊及水警西分區，聯同海關海域聯合特遣隊於過去兩個月展開聯合調查，發現香港在西北面水域，包括屯門青山灣等對開一帶發生懷疑走私活動。各隊人員根據調查，在本月15日傍晚展開反走私行動。

水警總區特遣隊主管葉厚寬指，當日晚約11時，人員在屯門內河碼頭一帶發現一輛可疑輕貨車，當時車上載有3名男子，他們其後落車將車上一批貨物搬至地上，待一艘內河船隻駛近靠泊時，再將貨物搬上船。據了解，內河船上亦有3名男子接貨。

該艘內河船其後向香港西面行駛，至踏石角再轉舵向香港西北偏北方向逃離，當內河船駛經爛角咀時，埋伏的水警小艇分區快艇隨即出動上前攔截，終在香港西面海域邊界前將船截停，人員遂登船調查。由於在船上當眼處未見有貨物，加上當時海浪較大，為顧及船員及執法人員的安全，該艘內河船被帶返水警西分區大欖基地作撤底搜查。

人員其後在船上的暗格發現65箱懷疑走私物品，於是拘捕船上3名內地男子(34-38歲)，他們涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」及「非法入境」被帶走扣查，至於該批貨物的原定目的地則有待調查。

海關海域調查組指揮官梁耀文補充，指人員當時在內河船的船員休息室內，發現一塊在床下的地板顏色與其他地板不一致，經進一步調查後在地板下發現該個暗格入口，並在暗格內發現該65箱貨品。

經統計，該批貨品中包括2,500件智能電子產品，包括電話、手提電腦及智能手錶，當中大部分為全新原封包裝，在同類案件中較為少見。貨物亦包括15,000個電腦記憶體，9,000組電腦中央處理器，21,000件電子零件及23公斤燕窩，貨物總值約2,500萬港元，屬近2年來最大宗的電子產品走私案。

梁續指，以往的高價值電子產品走私案，多數會於深夜在偏僻地方採用快艇運輸，為求以速度逃避追截，惟今次以內河船暗格走私，在過去5年內均無同類案件，相信今次海關及水警成功搗破走私的新模式。

海關及警方強調，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。