日本武漢肺炎患者通過檢疫　何栢良促進行健康申報

武漢日前新增一宗感染新型冠狀病毒死亡的個案，死亡人數增至兩人。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，雖然與華南海鮮批發市場直接相關人士並無新確診個案，但泰國及日本分別出現感染病例，相信現時疫情肯定未完結，有需要追查相關人士的感染源頭，特別是泰國的病例。

他解釋，在泰國確診的患者沒有去過海鮮市場及接觸肺炎患者，需了解是出現社區內有限度人傳人，抑或曾接觸其他街市帶有病毒的動物。而日本個案的患者因服食退燒藥，在機場通過檢疫，他認為港府應該吸取經驗，立刻加強機場把關，考慮要求由武漢到港的旅客要進行健康申報。

對於兩宗死亡個案的病人都是60歲以上長者，何指長者容易有長期病患，若染病引發併發症，其死亡機會高很多。他指，根據當年沙士經驗，60歲或以上人士在港的死亡率達到52%，比30至40歲組群約3%至6%高。

另外，食物及衞生局局長陳肇始表示，雖然武漢肺炎現時未有確實人傳人的證據，但不可排除風險，加上新春旅運頻繁，香港要加強公共衞生的警覺性，故昨日已召開第二次嚴重應變級別督導委員會會議，與多個相關持份者溝通，加強防控工作，強調政府會嚴陣以待，進一步提高警覺，以迅速應變疫情。

她指所有港口岸已加強探測體溫，而酒店、大學等亦會加強清洗，衞生防護中心亦已擴大監察範圍，包括14日內曾到訪武漢市，不論是否到過當地街市或海鮮市場；曾到訪內地醫院；及曾與確診有新型冠狀病毒徵狀的病人緊密接觸，都需呈報，以備當香港有輸入個案時，可盡快找出密切接觸者。