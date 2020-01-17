修例風波：港動盪指數飆升至26位　評估料示威持續

持續逾7個月的反對修訂《逃犯條例》示威，令香港社會動盪不安。國際一項有關政治風險展望的報告顯示，198個國家及地區中，香港的動盪指數由去年第117位，急升至今年的第26位。以示威的嚴重及頻密程度比較，香港與排第6位的智利同被視為全球「最高危地區」，報告更預計2地情況在未來2年難有改善。

英國風險評估諮詢公司Verisk Maplecroft近日發表「2020年政治風險展望」調查報告，指過去1年全球有47個國家或地區的示威次數明顯增加，預料有關趨勢今年會持續，並警告政治動盪已成為新常態。智利及香港則是動盪指數升幅最大的地區，智利由第91位升至第6位，香港則由第117位上升至第26位。

報告分析指，香港的抗爭者與政府之間的矛盾根深柢固，除非港府接受示威者的訴求或中央決定派出軍隊，否則抗爭活動會在未來2年內繼續，至2022年才會有少許改善。報告提到，雖然香港的言論自由及健全的司法制度等被侵蝕，但相關因素阻止香港的排行進一步上升，因與其他國家及地區比較，部分國家欠缺相關機制。

相關研究包括一系列風險指數，如社會動盪、安全部隊及人權等。動盪指數最高的國家為蘇丹，當地去年推翻執政30年的前總統巴希爾後，爆發反軍方示威，遭遇血腥鎮壓，令該國取代原本排首位的也門，成為今年第1位。

報告指出，各地示威的原因雖各不相同，但有類似的不滿，包括全球經濟危機10年後收入停滯和不平等加劇、對傳統政治精英失信任、貪污，以及公民及政治權利受侵蝕等。不少政府對示威規模及激烈程度始料不及，企圖鎮壓示威，包括濫捕及無差別暴力等手段，反令示威者更趨激進。

報告預料各地今年將延續動盪，未來6個月包括內地、土耳其、沙特阿拉伯、俄羅斯和泰國等75國，或會出現更多示威。