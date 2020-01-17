國泰無理解僱案3月再訊　施安娜： 資方打壓手段無賴

國泰港龍航空空勤人員協會總幹事施安娜，指控國泰港龍無理解僱及歧視職工會，早前入稟勞資審裁處，申索醫療福利保障等賠償，並爭取復職。開庭前，施指未能收齊資方的辯護文件，形容手段無賴，又指對資方打壓員工感到憤怒及傷心，冀代表受害者爭取公義。案件今(17日)第一次過堂，署理主任審裁官何慧縈指，案件涉及新法律條文，預期牽涉複雜法律爭論，建議雙方考慮轉介至較高級法庭。案件將押後至今年3月初聆訊。

由於勞資雙方均同意沒有和解空間，何官指出，勞方申索復職牽涉到新法律條文，並列舉另一相似案例的申索人正考慮轉介案件至較高級法庭，判決後亦有上訴的可能性，屆時或會影響案件的處理方法，建議雙方可考慮轉介至較高級的法庭。

施指出，至今僅收到1張單面印刷的辯護文件，形容文件不完整，無法理解資方的辯護理據。何官隨即讓施查看法庭文件，與其持有文件有否分別，並命令國泰港龍代表補回欠缺文件。

施於庭外表示，除辯護文件外，部分附件亦有欠漏，批評國泰港龍「咁大間企業」，竟出現如此疏忽，令她損失研究供詞的時間，形容此舉無賴及不公平，期望資方可作出交代。她又指，自己已遭到無理解僱及打壓，循法律途徑追討卻遭到這般對待，對資方行徑感到心寒。

對於何官的建議，施就指案件屬勞資糾紛，加上自己暫屬失業人士，相信資方「都唔會輕易跪低」，冀能以最少的資源應付漫長審訊，故計劃於勞審自行答辯，認為「始終清白就係清白」。倘資方或法官堅持轉介案件至較高級法庭，施就表示不會因此退出審訊，期望大眾可作出支持、給予她信心。