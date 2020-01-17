內地漢持「練功券」稱領臥底警工資　遭判囚4年

內地漢去年持雙程證來香港時，涉嫌身攜逾200張供銀行業練習點鈔的專用鈔紙「練功券」，並欲使用它們來購物及兌換貨幣，但因形迹可疑而遭警員截查揭發，其後被捕。他早前在區院否認3項行使或付給偽製流通紙幣罪，今(17日)被裁定罪成，被判囚48個月。

被告為34歲的朱永杰，被控於去年11月11日至12日期間，行使兩張1000港元偽鈔，及管有100張1000港元和100張20港元偽鈔，而意圖使用。

法官於裁決中引述被告自辯時的說法，被告聲稱在國內從手機平台中以10多元人民幣購買該些鈔票「票樣」，目的為了「領取臥底警察工資」，指「到了香港，做完國事，香港政府就會給我工資」，並需向「香港政府」或「警察部」出示票樣等。惟法官認為被告在一個普羅大眾也可接觸到的平台便可購入「票樣」，完全看不到該些如此輕易到手的「票樣」是領取「臥底工資」的先決條件，直指被告的說法站不住腳。

另一方面，雖被告曾聲稱是警方叫他在錄影會面中說曾以「票樣」嘗試買水等，但他在盤問下又表示是自願向警方說出認為是真實的答案等，法官指被告的證供反覆及不一致，認為他非可信可靠的證人，拒絕接納被告的證供。法官接納控方證人的證供，認為涉案鈔票屬偽鈔，直指被告帶該些「票樣」入港已知是偽鈔，並打算魚目混珠地使用，裁定被告罪成。

法官判刑時指行使或管有偽鈔是嚴重罪行，不但影響金融系統，亦有機會使無辜市民蒙受損失，且本案涉及的偽鈔為港元，在市面流通的機會較其他貨幣大，而被告從國內存心帶偽鈔來港犯案，涉及國際元素，考慮後判被告入獄48個月。法官並建議懲教署有需要時，可安排被告接受精神或心理治療。