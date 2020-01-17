交通補貼人均73蚊淪雞肋　議員促降門檻

立法會交通事務委員會今(17日)討論公共交通補貼計劃的優化措施，今年政府將補貼率及上限分別調高至三分之一和400港元，但沒有更改400港元的補貼門檻，多名議員批評每月人均補貼額73港元過低，要求降低補貼門檻，令更多人受惠。政府官員稱調高補貼率已令總開支增至31億港元，考慮要審慎。

政府去年1月推出公共交通補貼計劃，平均每月總補貼額為1.6億港元，每月平均受惠人數約220萬人，人均補貼額為73港元。立法會議員盧偉國批評，人均只獲73港元補貼實在太少，「撈飯撈唔鹹咁」。他指計劃初衷是幫助有需要的市民，促運輸及房屋局考慮降低門檻。議員陳恒鑌建議降低門檻，市民公共交通支出超過200港元即可獲資助。

另一議員鄭松泰狠批運房局明知73港元補貼額對市民幫助徒勞無功，卻對降低門檻無動於衷，直言：「73蚊買個叉燒飯都叫唔到嘢飲，雞肋都不如。」他又批評計劃推行後，巴士、港鐵紛紛加價，建議當局如想幫助市民，應規管公共交通工具加價。

運房局副秘書長蔡傑銘回應指，明白大家想降低門檻的心聲，但實際上每人每月補貼73港元，約220萬人受惠，一年就要涉公帑23億港元，今年起調高補貼率已令總開支增至31億港元，故要考慮降低門檻時要審慎。