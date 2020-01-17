涉洩DSE機密　補習名師門生稱做打手非每次獲酬

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌以1000港元報酬，獲取擔任考試及評核局評卷助理的前學生黃子軒披露文憑試英文卷的機密資料，兩人同被控串謀代理人接受利益罪，案件今(17日)在西九龍法院續審，被告出庭自辯完畢。裁判官把案押至下周二(21日)，屆時控辯進行結案陳詞。

被告黃子軒今早繼續自辯，在控方盤問下，黃稱簽署評卷助理聘書時，他沒有細閱聘書中第5段提及有關保密協議的內容。當控方問及「打手」的工作性質時，黃指當他看見網上出現詆毁劉的評論時，便需主動為劉辯護，又需按照劉指示，在網上轉貼劉提供的片段文章。黃同意「打手」的貢獻使劉得以維持良好形象，有利補習社招生，惟他不是每次做「打手」都獲得報酬，形容劉見他辦到事，就不定時發放「獎勵金」。

控方又指，錄音顯示劉要求黃披露評卷心得後，說「等收錢囉，收錢呀𡃁仔！」故黃知道披露評卷心得是有報酬的。黃不同意這個說法，指他在案發前兩個月，曾幫助劉到補習社「代課」，故認為劉指為上次工作付錢。