政Whats噏：泛民提規程問題拉布　開會變小學問答比賽？

反修例風波至今沒完沒了，正值立法會財務委員會審議緊公務員薪酬調整，民主派為咗拉布，繼早前根據《財務委員會會議程序》提出傳召議案搞足十幾個鐘後，今日(17日)就喺會議上不停提出規程問題。有見及此，財委會主席陳健波(波哥)就要求議員講番會議常規編號，不過就畀公民黨楊岳橋質疑「依家小學呀？」，仲話波哥係小學老師添。

民主派喺今早嘅會議上繼續就議案提問，波哥就批評泛民只發表政見，對審核議案冇幫助，話自己有容忍度，冇可能冇限期咁畀議員討論脫離範圍嘅嘢，隨即就惹來唔少議員提出規程問題。先有建制派議員支持波哥，仲希望佢可以執緊啲議事規則；至於泛民方面就死撐話所提嘅言論係相關，民主黨許智峯(峯鴿)仲反批波哥收窄議員言論範圍，質疑點解唔可以提政見。波哥回應時就直斥峯鴿，指佢連基本規矩都唔知，仲話所提嘅問題係要同議程相關，主席可決定是否相關，任由議員再拖落去會對市民唔公道。

喺拗完一輪後會議稍為回復正常，點知新一輪規程問題又嚟過，就喺議員發問前，波哥就話如果議員用千方百計阻撓會議、講唔相關嘅嘢會好難進行，要求議員提規程問題前要講番會議常規嘅編號。今次唔止民主派提規程，連建制都提埋一份，其中工聯會麥美娟指議員喺座位上大嗌，但支咪只接收到主席嘅聲，做法係好唔公平，甚至批評民主派「你哋講嘅嘢難聽過粗口呀其實」。

峯鴿其後發言批評波哥剝奪議員嘅發言時間，反問佢係根據邊條議事規則唔畀議員質問議員，其後到人民力量陳志全質疑，仲話「依家唔係常識小學問答比賽」，期間公民黨譚文豪就走到民主黨尹兆堅個座位，一度被波哥要求返回座位，否則會逐離場。譚文豪最後返回座位，但佢之後就質疑波哥處理手法，反問點解經民聯盧偉國離開座位同黨友傾偈，波哥就唔出聲。波哥就話民主派成日表面嘢唔深入講，如果有人投訴就會處理。