泰國確診第二宗武漢肺炎個案　患者來自中國

泰國繼周一（13日）確診境內首宗武漢肺炎後，周五（15日）再發現第二宗新型冠狀病毒感染個案，病人是一名74歲中國籍女子，於周一由中國湖北武漢抵達曼谷，她現時已接受隔離治療，情況穩定。

泰國公共衞生部常任秘書長素克烏姆（Sukhum Karnchanapimai）證實，一名中國籍女子感染新型冠狀病毒，她現時已隔離治療。素克烏姆呼籲民眾保持冷靜，強調泰國國內沒有爆發武漢肺炎迹象。有公共衞生部官員透露，事主於本月5日發燒，她事前沒有去過武漢的華南海鮮批發市場，但曾去過一個出售活及新鮮屠宰動物的市場。

由於言語不通，公共衞生部無法從事主身上取得更多資訊，現正等候化驗報告，確認沒有冠狀病毒後才可讓她出院。事主表示，希望出院後可繼續觀光行程。

農曆新年將至，預計有多達一百萬中國旅客到訪泰國。泰國公共衞生部已在開通武漢航線的清邁、布吉、曼谷蘇凡納布米及廊曼機場加強檢測，本月3日至今已檢測1.36萬人。泰國官員要求營運直航武漢航線的泰國亞洲航空及中國南方航空，應拒絕讓發燒及出現呼吸道感染的乘客登機，並替他們重新安排航班。