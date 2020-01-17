地盤工涉管有小刀下月裁決　辯方稱非用作傷人

地盤技工陳振傑(22歲)被指在去年10月1日，在屯門V City商場對面管有一把刀鋒長3厘米的迷你刀，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。他今(17日)在屯門法院受審後，被裁定表證成立，陳不自辯，也不傳召辯方證人，辯方陳詞指涉案小刀不屬攻擊性武器，法庭應判陳無罪。裁判官現將案押後至2月7日裁決。

警員林家成今供稱，案發當日近中午12時，林與同僚巡經V City對開時，看見被告踩單車向其方向前進，被告當時戴上風鏡、帽和面巾，當看見林等人後即低頭並加速，看似想盡快經過林，林起疑下截停被告。林在被告的背包內搜獲鎅刀、面罩和對講機等物，又在背包的肩帶上找到涉案小刀，於是拘捕他，警誡下他指：「背囊把刀仔係6、7年前喺淘寶用約100蚊買袋時附送既，用嚟裝飾用，把鎅刀係用嚟做舞台劇嘅工具。」

在辯問下，林同意他舉手截停被告後，被告是主動行往林的方向接受搜查，而被告亦自稱是劇團團長。辯方指，被告曾稱因要化妝及怕曬黑，所以才戴帽和面巾等物來擋太陽，但林否認被告曾這樣說。

辯方陳詞指，涉案小刀並非製造來傷害他人，控方亦沒證據證明被告打算用小刀傷害他人，故小刀在法律上不屬攻擊性武器。