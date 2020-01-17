「綠在區區」難覓地　政府擬租用商舖設回收站

政府早在《2014年施政報告》中宣布將社區環保站擴展至全港各區，惟至今只有8區設有「綠在區區」社區環保站，部分地區甚至仍未物色到適合的地點，環境局局長黃錦星今日(17日)表示，政府計劃在個別地區租用舖位作回收用途，希望可達致方便回收及加強社區的聯繫。

黃錦星今午在Facebook與市民分享環保的政策，他表示現時「綠在區區」設有100個回收點，不單止提供三色回收桶，更回收電器等產品，做到乾淨回收。不過，他指出，由於土地問題，部分地區仍未覓得適合的地點設立「綠在區區」，故政府計劃在某些地區租用數個舖位作回收用途，並正檢討現時政策的成效，亦會在「綠在區區」擺放膠樽回收機，測試回收成效。

垃圾徵費方面，黃指，當局去年已成立外展隊到各區宣傳，今年內會擴大外展隊的工作範圍，外展隊會到各區如無物管空間的單棟式樓宇，了解如何提供協助。有網民關注垃圾徵費實施遙遙無期，他回應指，相關草案已交予立法會內會討論，希望積極處理，無奈目前情況複雜，遲遲未能選出正副主席，有礙法案推行。

黃又提到，較早前因社會混亂，政府要求承辦商停收玻璃樽，隨着社會狀況有少許好轉，承辦商已在相對較為安全的地方，如物管屋苑、綠在區區回收站逐步恢復回收玻璃樽。他期望日後玻璃樽回收量可由目前每10個回收2至3個，增加至50%。

至於上網電價，過去1年兩電接獲7000宗申請，現已批出6000宗，可產生約兩個太古城所有住戶的用電量。