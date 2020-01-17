冬季流感活躍度續增　防護中心籲市民注意衞生

香港已踏入冬季流感季節，衞生防護中心表示，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升，預期在未來數星期將持續上升，並會在高水平維持一段時間。而農曆新年將至，中心提醒市民無論在本地或外遊時，應時刻注意手部、個人、食物及環境衞生，預防季節性流感和各種常見及旅遊相關的傳染病。

防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，甲型及乙型季節性流感病毒陽性百分比，由前一周的10.35%繼續上升至過去一周(截至本月11日的一周)的17.46%，高於9.21%的基線水平。在過去兩周，最多檢測到的流感病毒為甲型(H1)流感(約佔70%)，其次為甲型(H3)流感(約佔27%)，而乙型流感病毒的陽性檢測數目則很少。

主要診斷為流感而入住公立醫院的比率由前一周的0.46(每一萬人口計)繼續升至過去一周的0.70(每一萬人口計)，高於0.25的基線水平。

在過去一周，中心共錄得39宗院舍/學校流感樣疾病爆發個案，而本周首4天已錄得53宗爆發個案。上述92宗爆發個案(共涉及443人)主要在幼稚園/幼兒中心(41宗)發生，其次為小學(29宗)、安老院舍(9宗)、殘疾人士院舍(5宗)、中學(3宗)及其他院舍(5宗)。

中心指，北半球溫帶地區的流感活躍程度持續增加。美國、加拿大、歐洲、日本、內地、澳門及台灣正處於冬季流感季節，提醒農曆新年前往外地旅遊的人士，在出發前需特別留意目的地的流感情況，到訪流感活躍程度高的地區時應做好個人保護措施，注意個人衞生，於人多擠迫或空氣流通欠佳的公眾地方可考慮佩戴外科口罩。

至於內地武漢出現與新型冠狀病毒感染相關的肺炎個案，中心呼籲市民外遊時應特別注意預防措施包括避免到訪醫院、濕貨街市、活家禽市場或農場；避免接觸動物(包括野味)、禽鳥或其糞便；避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者；切勿進食野味及光顧有提供野味的食肆。