規劃署檢視233幅空置校舍地　僅10%作住宅用途

規劃署檢視了233幅空置校舍用地的長遠土地用途，接近80%(180幅)建議長遠保留作政府、機構或社區用途；另約10%(26幅)建議長遠作住宅用途，當中超過一半(14幅)建議作公營房屋發展；餘下約10%(27幅)位於鄉村範圍的前新界村校空置用地，則建議長遠保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。

截至去年6月底，經檢視的233幅空置校舍用地中，有43幅座落私人土地，其發展一般由私人土地擁有人經參照適用的法定規劃用途及地契條款決定。至於190幅座落於政府土地或即將交還的私人土地上的空置校舍用地，當中144幅按照中央調配機制的建議，已經用作或將用作合適的長遠用途，或在等待落實長遠用途期間已經用作或將用作短期用途。

另有39幅於有待落實長遠用途期間，可供非政府組織或社會企業作申請以短期形式租用該等用地作社區、團體或非牟利用途。

規劃署一直按中央調配機制，檢討教育局確認毋須作學校用途的空置校舍用地，並訂立長遠土地用途。經確定有關空置校舍用地的長遠土地用途後，規劃署會將建議知會相關政府部門，以進行適當跟進工作。