屯馬線推車費扣減優惠　市民憂偷工減料影響安全

港鐵屯馬線一期將於下月正式通車，由原有馬鞍山線連接至啟德站。港鐵今午(17日)向立法會交通事務委員會提交文件交代票價，以成人八達通乘客為例，大圍站來往啟德站票價為9.3港元、啟德站來往紅磡站要5.7港元、啟德來往中環要12.7港元，而啟德來往海怡半島要15.2港元。

此外，港鐵推出「顯徑/啟德站車費優惠」，凡使用成人八達通的乘客於顯徑站或啟德站，來往其他港鐵本地及過境車站，每程可享有1港元車費扣減，使用其他八達通的乘客則享有0.5港元車費扣減。港鐵亦與綠色小巴及巴士營辦商推出特別轉乘優惠，使用成人八達通的乘客在指定港鐵站轉乘4條綠色專線小巴及18條專營巴士路線，可扣減1港元車費，其他八達通亦可扣減0.5港元車費。兩項優惠直至屯馬線全線通車。

多項原有優惠會伸延至屯門線一期，包括港鐵都會票將涵蓋至啟德站，「上水/烏溪沙–尖東全月通加強版」指定車站將包括顯徑站、鑽石山站及啟德站；「全月通加強版」指定車站範圍以外的本地連接車程75折優惠亦會適用，而「早晨折扣優惠」的特定車站將包括啟德站。

而啟德站今尚未完工，以石壆及鐵板遮擋站內情況，外圍亦有多個鐵欄及大型水馬作封鎖線，僅可見站外的扶手、梯級及港鐵標誌，附近亦有多個未完工地盤。附近居民李太感到十分開心，她指以往外出大多乘搭港鐵，需要行15分鐘至鑽石山站，認為啟德站較方便。她續指，即使屆時乘搭港鐵的價錢較巴士昂貴，亦會選搭港鐵，以節省時間。

街坊吳先生表示，平日一般乘搭接駁巴士至九龍灣德福廣場，需時僅數分鐘，又指價錢並非其首要考慮，啟德站較方便，未來亦會選搭屯馬線外出。

至於大圍站馬鞍山線3號月台的站頭位置，貼有標注「屯馬線一期三號月台上行端，上行線」的告示。月台上方及閘門張貼白貼紙，覆蓋原有鐵路路線圖，部分註明是3號月台。

大學二年級學生楊同學表示，以往到將軍澳站需搭東鐵線到九龍塘站轉車，不但要繞路，且九龍塘站的繁忙時段十分擠迫，相信屯馬線開通後人流較少，可較快抵達。

街坊楊太表示，子女主要搭巴士往黃大仙學習，雖屯馬線開通後較方便，但考慮到沙中線爆出偷工減料醜聞，安全成疑，不會在開通初期選搭屯馬線，會待「出多啲數據先再去搭」。