警破偽鈔詐騙集團拘4人　兩受害人共損失800萬

警方指批檢獲的千元面值偽鈔(黃圈示)，質素和手感都很差，容易分辨。

警方今午(17日)開記者會，指發現2間分別位於旺角及深水埗的找換店管有大量面值1000港元的偽鈔，早前拘捕年齡介乎26至38歲的2男1女，警方調查後發現涉及同一詐騙集團，今早再於長沙灣拘捕一名骨幹成員的28歲本地男子。

警方指，2名受害人分別在去年11月及本月經上述找換店，欲將人民幣兌換成港幣，店員要求他們存入指定戶口後，遲遲未交出港元，2人遂報警求助，合共損失800萬港元。警方經調查發現該兩間找換店並未持有相關牌照，且兩店所掛的相關牌照、商業登記證均為偽造。其中旺角找換店發現約5000張千元偽鈔、深水埗店則發現2600張千元偽鈔，拘捕分別為店員或介紹人的2男1女，當中包括一名26歲內地男子。

警方調查發現兩店涉同一詐騙集團，有一名28歲本地男子為骨幹成員，並於今早在其位於長沙灣的住所將他拘捕，同時檢獲製鈔工具、約330張千元偽鈔、大量半製成品偽鈔、假商業登記證、空白的找換店收據及一支金屬伸縮棍等。該男子涉嫌以欺騙手段取得財產、管有偽造文書等罪，正被扣查。警方不排除有更多人被捕。

至於今次檢獲的偽鈔，警方認為質素、手感麻麻，有偽鈔缺乏水印，部分更印有練功券字樣，相信市民認真檢查可發現真偽。

警方指，該犯罪集團去年4月開始運作，其商業登記證為偽造，所登記的地址與該兩所位於旺角及深水埗的找換店地址不同。