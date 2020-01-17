禁蒙面法實施首天涉違例　2男女續准保釋

《禁止蒙面規例》去年10月5日凌晨起實施，激發大批市民上街抗議。警方於當日凌晨在藍田啟田商場外拘捕2名男女，他們同被控一項「非法集結」罪，以及各被控一項「違反《禁止蒙面規例》」罪，成為首宗因涉嫌違反禁蒙面法而被檢控的案件，案件今(17日)在觀塘法院再訊。

控方稱高等法院仍處理禁蒙面法是否違憲，由於需待高院作出裁決，故控方申請把案件押後。裁判官把案件押後至4月9日，期間2名被告准以原有條件繼續保釋，即須遵守宵禁令及不得離境等。

18歲男被告吳隆平是城市大學一年級學生，38歲女被告蔡玉雲則報稱無業。2人同被控一項非法集結罪，控罪指他們於去年10月4日及5日，在藍田啟田商場外的啟田路一帶非法集結，作出擾亂秩序行為，意圖導致或相當可能令人害怕破壞社會安寧。

2人另各被控一項「在身處非法集結時使用蒙面物品」罪，違反根據《緊急情況規例條例》訂立的《禁止蒙面規例》。控罪指2人各於去年10月5日在上述地點，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識別身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。